Париж, 6 марта, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет найти полной замены газу из России, заявила генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор в интервью газете Les Echos.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Ресурсы, которыми мы сейчас располагаем, ограничены. Они не достаточны, чтобы заменить весь газ, который мы сейчас получаем из России», — сказала она.

Она отметил, что порядка 40% газа, который потребляет ЕС, поступает из России, а в некоторых странах Восточной Европы зависимость составляет 100%.

«Прекращение поставок имело бы тяжелые и очень скорые последствия», — отметила Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейский союз должен полностью избавиться от поставок энергоресурсов из России.

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