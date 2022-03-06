Москва, 6 марта 2022, 21:23 — REGNUM Звание Героя России посмертно присвоено командиру батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Владимиру Жоге. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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»За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — говорится в документе.
Как передавало ИА REGNUM, 5 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что командир батальона «Спарта» Народной милиции ДНР гвардии полковник Владимир Жога погиб в бою, обеспечивая эвакуацию мирных жителей из города Волноваха.