Луганск, 6 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из 120-мм минометов Первомайск. Об этом 6 марта сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины … зафиксирован обстрел: с направления населенного пункта Попасная в район населенного пункта Первомайск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики выпустили по Первомайску 20 мин из минометов.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке заявил, что сотни тысяч жителей Республик Донбасса и Крыма спасла от гибели специальная операция Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины.