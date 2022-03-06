Москва, 6 марта, 2022, 19:27 — ИА Регнум. О боевых самолётах ВВС Украины, которые ранее перелетели в Румынию и другие приграничные страны, известно Минобороны России. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Gov.ua ВВС Украины

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«Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских ВС, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Цель операции, отметил российский лидер, защита людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.