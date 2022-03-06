Екатеринбург, 6 марта, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 3011 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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К 6 марта выздоровели уже 230 997 человек. А выявили 379 297 заразившихся коронавирусом.

Зарегистрировано ещё восемь случаев смерти больных COVID-19. В целом их количество достигло 10 349 человек.