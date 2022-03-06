Москва, 6 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Вооружение и военная техника Украины выводятся из строя российскими высокоточными средствами большой дальности. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий, — сказал он. — В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса».

Конашенков добавил, что российская сторона заблаговременно предупреждает о планируемых ударах по таким объектам во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, целью операции является защита людей, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима.