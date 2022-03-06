Москва, 6 марта, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Украинские власти экстренно заметали следы военно-биологической программы, которая выполнялась на Украине и которая финансировалась Пентагоном, заявил 6 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США», — сказал он журналистам.

Конашенков добавил, что с началом специальной военной операции у Соединенных Штатов возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — добавил генерал-майор.

Он уточнил, что для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В ближайшее время Минобороны представит результаты анализа полученных документов, заключил Конашенков.