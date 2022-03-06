Москва, 6 марта, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата сбито истребительной авиацией и ПВО ВКС России. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Минобороны РФ Истребитель Су-30

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«Всего за вчерашний (5 марта) и неполный сегодняшний день ВВС Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, — отметил Конашенков. — Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена».

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. По его словам, защита людей, которые подвергались издевательствам со стороны киевского режима, является цель операции.