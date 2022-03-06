Москва, 6 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэропорт военно-воздушных сил (ВВС) Украины в Виннице. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВКС РФ

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«ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины, — сказал он. — 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром ВВС Украины в Виннице».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам главы государства, целью операции является защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима.