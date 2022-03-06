Ростов-на-Дону, 6 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Донской спасательный центр МЧС России доставит почти 300 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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33 машины и 50 спасателей выехали из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики. Людям привезут продукты питания и товары первой необходимости.

Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что ранее колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили в Ростовскую область гуманитарный груз для беженцев, экстренно эвакуированных из Донбасса.