Вашингтон, 6 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Власти Китая должны высказаться по ситуации вокруг Украины. Об этом 6 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

U.S State Department Энтони Блинкен

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«Мы (Вашингтон) ожидаем, что … они (власти Китая) выскажутся (по ситуации вокруг Украины)», — заявил Блинкен.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам российского лидера, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью спецоперации.