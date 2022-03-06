Новосибирск, 6 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 6 марта, отменена система QR-кодов для фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка, предприятий общественного питания и фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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«При этом сохраняются все ранее установленные условия работы перечисленных сфер деятельности, такие как заполняемость объектов, дистанцирование, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима», — уточнили в областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на сегодня, 6 марта, в инфекционные стационары Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировано 2728 пациентов, в том числе 80 детей.

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