Телефонные переговоры Путина и Макрона продлились почти два часа
Париж, 6 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Kremlin.ru
Эммануэль Макрон и Владимир Путин
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По последним данным, переговоры двух лидеров длились 1 час 45 минут.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие переговоры глав России и Франции состоялись 3 марта.