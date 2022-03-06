Париж, 6 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию президента Франции.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

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По последним данным, переговоры двух лидеров длились 1 час 45 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие переговоры глав России и Франции состоялись 3 марта.