Москва, 6 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. МЧС России доставило в Донбасс около 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

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«Колонна Донского спасательного центра МЧС России в составе 33 машин и 50 спасателей доставила гумпомощь жителям Донбасса, — говорится в сообщении. — … В составе груза продукты питания и предметы первой необходимости, всего около 300 тонн».

Отмечается, что транспортировка груза в ДНР и ЛНР из Ростовской области организована в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что эвакуация жителей из Донецка официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города.