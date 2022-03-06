Москва, 6 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 6 марта провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, критически оценил кампанию по дискриминации русской культуры в некоторых западных странах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

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«Эрдоган (в ходе разговора с Путиным) дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. По словам главы государства, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.