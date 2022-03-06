Москва, 6 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал своему коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

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"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что ВС РФ делают все возможное для того, чтобы сохранить жизни и обеспечить безопасность мирных граждан этой страны, нанося точечные высокоточные удары исключительно по объектам украинской военной инфраструктуры.

«На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве «живого щита» гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники», — подчеркивается в сообщении.

Также указывается, что Путин подтвердил в ходе беседы готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта, обратив внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс — что украинские силовики пытаются использовать для перегруппировки своих сил и средств.

«В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что российский лидер выразил надежду на то, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход с учетом реальной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путинымдал критическую оценку «оголтелой кампании» Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.