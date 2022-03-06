Москва, 6 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

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Также Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также разъяснил поставленные основные цели и задачи.

Кроме того, он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры.