Москва, 6 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил внимание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

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Также Путин проинформировал коллегу из Турции о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и разъяснил поставленные основные цели и задачи.

Отмечается, что Путин подтвердил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта.