Москва, 6 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Лидер Турции Реджеп ТайипЭрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку «оголтелой кампании» Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

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Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами, сообщили в канцелярии Эрдогана.

В то же время Путин проинформировал коллегу из Турции о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также разъяснил поставленные основные цели и задачи.