Донецк, 6 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. О преступлениях украинских националистов, которые они совершали на территории Донецкой области, ранее подконтрольной Киеву, рассказал житель освобожденного войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) поселка Старогнатьевка. Видеозапись, где он рассказывает об этом, 6 марта обнародовал телеканал «Звезда».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Как отметил Семен Васильевич, в 2014 году он организовал референдум по вопросу независимости ДНР и затем вынужден был закопать их для того, чтобы их не нашли при обысках украинские силовики.

«Бывший председатель комиссии — к нему СБУ несколько раз заходило. Побили бедного. Мне и матери тоже досталось. Не успел открыть дверь — положили на спину, скрутили руки… А что я сделал? Ты, говорят, участвовал в проведении референдума. Начали обыскивать все и вся. Били, конечно. Правосеки («Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) были… Я второй инсульт получил думаете от чего? Айдаровцы («Айдар» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) это вообще конченные люди — лишь бы нажива, себе хорошо грабить и убивать», — сказал он.

Также житель Старогнатьевки отметил, что войска ДНР вошли в населенный пункт 24 февраля и тогда он впервые за многие годы заплакал, и ему стало легче дышать.

«Просидел полсуток, радуясь и встречая. Айдаровцы («Айдар» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) знают, что им грозит, — они мирным населением прикрываются. В Северодонецке они людей на верхние этажи людей выгнали, сами внизу засели, на крыше снайперы. Так делали только фашисты», — добавил Семен Васильевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ поставили охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому непонятно, что там происходит.