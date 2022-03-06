Тверь, 6 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Автомобильный пробег в поддержку специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины прошёл в Твери 6 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Организатором выступила Федерация бокса Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери прошла акция в поддержку президента и российской армии

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В пробеге приняли участие 300 человек на 130 машинах. Участниками акции стали представители спортивных, студенческих организаций, силовых структур, союзов многодетных семей и врачей, а также все желающие.

Колона машин с российскими флагами проехала по основным улицам Твери — от улицы Салтыкова-Щедрина до площади Победы. Там состоялось возложение цветов к обелиску Победы.

Также активисты провели флешмоб и выстроили буквы «Z» из автомобилей участников пробега. Сегодня этот символ используют в поддержку государственной политики России и российских войск.