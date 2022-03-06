Донецк, 6 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Режим тишины в Мариуполе и Волновахе отказалась гарантировать украинская сторона. Об этом 6 марта заявил заместитель главы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе)», — сказал он.

При этом власти Мариуполя ранее объявили эвакуацию из города через сутки после условленного с российской стороной срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее объект военной инфраструктуры украинских националистов был уничтожен высокоточным авиационным ударом фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России.