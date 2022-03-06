Москва, 6 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Объект военной инфраструктуры украинских националистов был уничтожен высокоточным авиационным ударом фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России. Видеозапись этого 6 марта обнародовало Минобороны РФ.

Mil.ru Су-34

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На запечатленных кадрах видно, как Су-34 совершает боевой вылет с аэродрома базирования, и после этого показана запись с прицела Су-34, когда он запускает управляемую ракету типа «воздух — поверхность» и затем уходит на боевой разворот.

При этом в прикрепленном к видео сообщении указывается, что «экипаж самолета Су-34 высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее повреждения из-за обстрела киевских боевиков получил Стахановский завод ферросплавов, который находится в Луганской Народной Республике (ЛНР).