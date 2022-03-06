Луганск, 6 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Перестрелку между подразделениями Вооруженных сил Украины и националистическими батальонами в районе Лисичанска зафиксировала разведка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 6 марта сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"В районе 12:00 (совпадает с мск) нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооруженными силами Украины. Это происходило в населенном пункте Лисичанск», — приводит его слова РИА Новости.

Также Марочко добавил, что это является свидетельством того, что в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске, которые контролирует Киев, находятся разрозненные подразделения, у которых нет командования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.