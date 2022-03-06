Донецк, 6 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Мариуполь находится практически в гуманитарной катастрофе по ряду показателей: отсутствие воды, продуктов питания, медикаментов, электроэнергии, газа. Ситуация чудовищная. Со связью — перебои. Взаимодействие и общение с жителями Мариуполя затруднено», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Передовое, Равнополь, Карьерное. Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя.

Ранее сообщалось, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.