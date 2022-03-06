Анкара, 6 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсуждают ситуацию на Украине, начался. Об этом 6 марта сообщает телеканал TRT Haber.

Путин Эрдоган

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«В эти минуты начались телефонные переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждается ситуация на Украине», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ожидается заявление канцелярии турецкого президента по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ДНР смогла эвакуировать из Мариуполя и пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.