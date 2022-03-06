Ростов-на-Дону, 6 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждён 2241 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 2018 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (579), Шахтах (127), Таганроге (119), Волгодонске (115). 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 17,6% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё 16 мужчин в возрасте от 44 до 87 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 336 034 случая заражения коронавирусом, вылечились 302 806 человек. Не смогли справиться с коронавирусом 10 439 пациентов.