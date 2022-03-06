ДНР: ВСУ выпустили по Донецку девять мин калибром 120 мм
Донецк, 6 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм. Об этом 6 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 «Град», сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ракетный обстрел накрыл гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома.
Население находится в укрытии.