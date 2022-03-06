Вашингтон, 6 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В настоящее время силовики Украины, которые используют мирное население украинских городов в качестве «живого щита», ведут себя подобно ближневосточным экстремистам. Об этом 6 марта заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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По мнению американского военного, киевские боевики ведут себя так из-за того, что у них нет мобильности, систем противовоздушной обороны и прикрытия с воздуха.

«Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских, в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома», — сказал он.

При этом Макгрегор указал на то, что Вооруженные силы России старается осуществлять свои действия с максимальной аккуратностью для минимизации ущерба, в отличие от действий армии США в Ираке.

Кроме того, бывший советник министра обороны США отметил, что считает поражение ВСУ, которое всячески пытается отсрочить Владимир Зеленский, неизбежным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы ДНР в Волновахе ведут дозачистку, но нацбатальоны ведут в ответ обстрелы.