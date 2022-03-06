Орел, 6 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Автопробег, посвященный памяти легендарного женского противотанкового расчета, состоялся 5 марта в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Орловской области Участники автопробега

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — трансляция»

В автопробеге приняли участие около 60 человека на 15 автомобилях. Колонна машин со стикерами с буквой Z в поддержку российской спецоперации по спасению Донбасса прошла по маршруту из Орла до деревни Кутузово Колпнянского района, где установлен мемориал «Девичья пушка».

В пгт. Колпна состоялась экскурсия, посвященная памяти легендарного женского противотанкового расчёта. В память о женщинах-фронтовиках участники автопробега возложили цветы к мемориалу «Девичья пушка» в д. Кутузово.

Мемориал «Девичья пушка» установлен в память женского противотанкового расчёта, который 12 дней держал оборону под Колпной зимой 1943 года. В состав орудийного расчета входили сержант Таисия Зиборова, ефрейтор Зинаида Емельянова, красноармейцы Мария Труфанова, Елизавета Бортникова и Анна Ноздрина. Трое из них героически погибли.