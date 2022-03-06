Москва, 6 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Западные страны введением антироссийских санкций показал, что бизнес США — это тоже оружие, наряду с американскими авианосцами или корпусами морской пехоты. Такое мнение 6 марта высказал российский политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

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«Введя санкции против России Запад окончательно показал своё лицо и открыто признал, что американский бизнес — такое же оружие, как авианосцы или корпус морской пехоты. Иными словами, для ослабления России используют все, что могут», — написал он в своем сообщении.

Также Баширов напомнил, что головная редакция американского журнала Forbes опубликовала «крик бизнеса о помощи к американским властям», в котором призывала защитить интересы экономических агентов в США.

«Совсем не удивителен список перечисленных брендов. Ford и Boeing зависят от цепочек поставок и российских материалов. iHerb — скандально известный поставщик БАДов. Компания ответственна не только за поставки тысяч наименований непроверенных препаратов, но и за создание сети агентов влияния, которые их рекламируют. Apple собирает персональные и платёжные данные, формирует список предпочтений и интересов. Про «инвестгигантов» также всё понятно, скупят всё, что движется по бросовым ценам, а то что не движется — подтолкнут и скупят», — отметил политолог.

«Теперь стало ясно, в частности, на чьи деньги обливаются грязью российские официальные лица, стремящиеся навести порядок на рынке России. Всё это — часть информационной кампании против нашей страны. И в целом понятно, куда стоит обратить внимание политического руководства нашей страны», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до завершения срока своего действия будут работать на территории России карты международных платежных систем Visa и Mastercard, а после этого банки самостоятельно выпустят им на замену карту «Мир».