Вашингтон, 6 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Россию и Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли?», — сказал он в интервью, фрагмент которого опубликован в YouTube.

Вероятно, Байден говорил об Украине, где Россия проводит спецоперацию с 24 февраля.