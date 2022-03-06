Екатеринбург, 6 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Свердловской области автомобилисты поддержали проведение Россией специальной операции по защите Донбасса. Они устроили автопробег по центру Екатеринбурга, сообщили журналистам организаторы акции.

(сс) Z

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Несколько десятков автомобилей были украшены буквой Z и российским триколором. В колонне, которая проехала от ТЦ «Дирижабль» до центра города, было порядка 30 машин.

Изначально заявлялось порядка 60 человек, но из-за непогоды приехать смогли не все. Те не менее ещё одна группа автомобилистов собирается провести 6 марта пробег к мемориальному комплексу на Широкой речке и возложить там цветы в память о павших в годы Великой Отечественной войны.