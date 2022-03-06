Донецк, 6 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. ВСУ ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 «Град». Об этом 6 марта сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Отмечается, что ракетный обстрел накрыл гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома. Население находится в укрытии.

В Макеевке зафиксированы попадания ракет во дворах жилых домов по улицам Алтайская и Теплогорская.