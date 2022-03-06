Москва, 6 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Кадры, на которых запечатлены действия экипажа самолета оперативно-тактической авиации Военно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной военной операции ВС РФ по защите Донбасса, обнародовало 6 марта российское Минобороны.

Александр Маркин Су-34

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На видеозаписи показано, как экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 взлетает с аэродрома базирования и затем с использованием высокоточных авиационных средств поражения уничтожает объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов.

«Авиация ВКС России в ходе специальной военной операции завоевала господство в воздухе и наносит авиационные удары по позициям ПВО, объектам военной инфраструктуры, укрепленным позициям националистических формирований», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной милиции (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что наступательные действия ДНР идут по плану.