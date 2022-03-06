Лондон, 6 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящее на Украине — это не конфликт НАТО и не станет им.

Chatham House Борис Джонсон

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»Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым», — написал он в статье для New York Times.

«В январе Соединенное Королевство было в числе европейских стран, направляющих помощь Украине в сфере обороны. Теперь в этих усилиях участвуют более 20 стран», — добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».