Ростов-на-Дону, 6 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону торговые сети ограничат продажу ряда продовольственных товаров. Такие меры принимаются, чтобы избежать спекуляций и ажиотажа. Об этом сообщил глава городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

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«Первым в Ростове-на-Дону список социально значимых продуктов питания, продажа которых в одни руки будет ограничена во избежание спекуляций и создания ажиотажа, опубликовал торговый центр «Ашан». Ожидается, что в ближайшее время то же самое сделают и остальные ритейлеры (сетевые магазины), работающие на территории города», — уточнил он.

Ростовчане начали скупать сахар целыми фурами, говорят власти. Это может привести к ажиотажному спросу и скачку цен. Ограничить нормы отпуска позволят торговым сетям сохранить минимальную торговую наценку в размере до 5% на социально значимые товары.

«Дефицита продуктов питания в Ростове нет и не предвидится. Товарные запасы на основные продовольственные группы товаров мы постоянно мониторим не только в сетевых магазинах, но и во всех остальных магазинах, включая мелкую розницу», — сказал Тихонов.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что экономическая ситуация, которая складывается в условиях санкционного давления на Россию, не скажется на социальных расходах, а также не заморозит уже начатые проекты. Штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики представит план первоочередных антикризисных мер 9 марта.