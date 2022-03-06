Москва, 6 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Возможный уход из России производителей из других стран не станет причиной катастрофы в машиностроительной отрасли, российские предприятия способны обеспечить выпуск практически всего необходимого для энергосистемы страны оборудования. Об этом 6 марта заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения.

Kremlin.ru Денис Мантуров

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«Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он еще остался», — приводит его слова пресс-служба российского Минопромторга.

Также в пресс-службе уточнили, что ведомство готово продолжать конструктивные деловые отношения с заинтересованными и добросовестными зарубежными компаниями и выполнить все ранее взятые им на себя обязательства.

«В то же время, организации, планирующие уйти с российского рынка, не смогут спровоцировать катастрофу в отрасли, поскольку сегодня в России имеются необходимые технологии и компетенции, а также предприятия, специализирующиеся на разработке и замещении соответствующей продукции», — добавили в Минопромторге.

Кроме того, отмечается, что участники совещания указали на то, что на данный момент технологический уровень производителей турбинного и котельного оборудования, а также электрических машин из России соответствует самым высоким мировым стандартам, позволяя производить практически всю линейку оборудования для энергетики в нашей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее банковские переводы из РФ за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам были ограничены Банком России в целях обеспечения финансовой стабильности суммой в $5 тыс. в месяц.