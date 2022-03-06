Донецк, , 11:43 — REGNUM Наступательные действия ДНР идут по плану. Об этом 6 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Они идут по плану, без изменений. Мы продвигаемся вперед, освобождаем нашу территорию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, обстрелы ДНР со стороны ВСУ продолжаются, за сутки ранены 13 гражданских, повреждены 14 домов, ВСУ бьют по объектам жизнеобеспечения.

Напомним, 6 марта в 10:15 ВСУ обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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