Воронеж, 6 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки в больницы попали 176 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 5 марта, сообщалось о госпитализации 269 пациентов,

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1807 человек. Накануне сообщалось о 2 253 новых заразившихся. Признаны выздоровевшими за сутки 5 762 пациента, скончались ещё 24 человека.

С начала пандемии на территории Воронежской области выявлено 344 041 случай заражения коронавирусом, выздоровели 275 232 человека. Скончались 7 745 воронежцев с подтверждённым COVID-19.