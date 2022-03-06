Москва, 6 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Банковские переводы из РФ за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам ограничены Банком России в целях обеспечения финансовой стабильности суммой в $5 тыс. в месяц. Это 6 марта следует из опубликованного письма регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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«Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами — резидентами суммой в размере $5 000 переводов в пользу иных физических лиц — резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками», — говорится в письме ЦБ РФ.

Также уточняется, что эта мера затронет переводы без открытия банковского счета или переводы со счетов физических лиц — резидентов и добавляется, что к категории близких родственников относятся супруги, родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, включая усыновителей и усыновленных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность выпуска кобейджинговой карты (совместная карта двух платежных систем — ред.) «Мир» — UnionPay прорабатывается в настоящее время российским Сбербанком.