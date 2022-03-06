Волгодонской район, Ростовская область, 6 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Ученики Рябичевской казачьей школы Волгодонского района Ростовской области провели акцию в поддержку действий армии России. Члены отделения казачьей детско-молодёжной организации «Донцы» видеоролик назвали «Zа победу!».

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Казачья молодёжь записала видеоролик. Ребята прочитали стихотворение Евгения Евтушенко «Хотя ли русские войны?..»

Вместе с педагогами казачата выразили слова поддержки президенту России Владимиру Путину.