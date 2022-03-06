Ростов-на-Дону, 6 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Ростовской области отказались от широкого празднования Масленицы. Казачьими песнями и плясками отметят Масленицу на Дону в онлайн-формате, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 марта.

Donland.ru Масленица

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В последний день масленичных гуляний на телеканале «Дон-24» и официальном YouTube-канале областного дома народного творчества организована трансляция праздничного концерта, подготовленный казачьими коллективами. Блеснут талантами ансамбли «Вольница», «Атаман», «Юность Дона».

«Казачья песня по праву считается феноменом российской истории, её культурным наследием. Казаки бережно хранили свои песенные традиции, и вся история жизни казаков нашла отражение в песнях», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Мастер-классы по приготовлению блинов, конкурсы и викторины также проводятся в режиме онлайн.