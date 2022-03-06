Ещё 6,5 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Ростов-на-Дону, 6 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыло ещё 6,5 тыс. мирных жителей Донбасса, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 6 марта.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пограничники
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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 6500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область с 18 февраля прибыло более 150 тыс. беженцев из Донбасса. Люди выезжают в другие регионы России, остаются в пунктах временного размещения или находят приют у родных и близких.