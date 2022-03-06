Новосибирск, 6 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2728 пациентов, в том числе 80 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено2008 случаев заражения (всего 234 420 случаев заражения, в том числе у 33 623 детей); 10 312 человек выздоровели (всего — 159 671 человек); скончались 11 пациентов (всего — 5071 пациент).

В реанимации находятся 297 новосибирцев, на ИВЛ — 58 пациентов.