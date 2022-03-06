Москва, , 10:11 — REGNUM Утром 6 марта ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, за сутки истребительной авиацией России сбиты 2 вертолета Ми-8 в районе Киева, 6 беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».Вооружённые силы РФ вечером 5 марта массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры украинских войск.

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