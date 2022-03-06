Хельсинки, 6 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Западные антироссийские санкции негативным образом отразятся на работе экспортных компаний из Финляндии. Это следует из результатов опроса Центральной торговой палаты страны, которые 6 марта приводит финская газета Seinäjoen Sanomat.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Уточняется, что в ходе исследования были опрошены 120 фирм Финляндии и 80% из них уверены в том, что санкции против России негативно повлияют на финскую экономику. В то же время, 78% из участвовавших в опросе фирм прямо или косвенно работают с российскими партнерами и для 22% — рынок РФ является главным.

Также указывается, что 39% респондентов считают, что спецоперация ВС России на Украине значительно повлияет на их будущее, 30% заявили, что эти события в какой-то мере окажут на них виляние и еще 22% думают, что это незначительно будет на них влиять.

Кроме этого, отмечается, что, исходя из результатов исследования, больше всего финский бизнес волнуют антироссийские санкции Запада, направленные на банковский сектор, и также фирмы Финляндии беспокоит доступность сырья и возникающая из-за санкций сложность перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность выпуска кобейджинговой карты (совместная карта двух платежных систем — ред.) «Мир» — UnionPay прорабатывается в настоящее время российским Сбербанком.