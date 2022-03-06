Донецк, 6 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Утром 6 марта ВСУ обстреляли населенные пункты Донецк, Докучаевск, Луганское в ДНР, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Обстрелы зафиксированы в 08:40, выпущено 10 мин калибром 120 мм, 2 снаряда калибром 122 мм, один снаряд калибром 152 мм, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в ДНР зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны ВСУ, в результате ранены 15 мирных жителей.

В общей сложности за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 226 единиц боеприпасов.