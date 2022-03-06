Донецк, 6 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны ВСУ, в результате ранены 15 мирных жителей. Об этом 6 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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За сутки ранены 15 мирных жителей, в том числе 6 с освобожденных Народной милицией ДНР территорий, отмечается в сообщении.

В общей сложности за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 226 единиц боеприпасов. Повреждено 14 домостроений, 16 объектов гражданской инфраструктуры на донецком и горловском направлениях.