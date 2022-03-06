Донецк, 6 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Украинские войска (ВСУ) обстреляли утром 6 марта Донецк, выпущено три снаряда калибром 122 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Также сообщается, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в ДНР возросло до трех.

Добавим, что гуманитарные коридоры будут открыты утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе.

5 марта возможность обеспечить выход из города мирных жителей была сорвана по вине украинской стороны.